Россия предупредила об опасности размещения НАТО на Украине

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что базы НАТО могут появиться в стране, но для этого Украине придется изменить Конституцию.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне РФ отметил, что Россия не будет смотреть сквозь пальцы на размещение баз НАТО на Украине.

Он добавил, что базы Альянса могут использоваться не только против других стран, но и против украинцев, сообщает «НСН».