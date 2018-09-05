Россия представит новый сверхзвуковой пассажирский лайнер

Российское предприятие ПАО «Туполев» приступило к завершению предпроектных работ по сверхзвуковому пассажирскому лайнеру.

В новом пассажирском самолете будет около 30 мест. Взлетная масса воздушного судна составит 70 тонн, а скорость, которую он будет развивать, достигнет 1,4-1,8 Маха.

Предварительная цена сверхзвукового пассажирского лайнера будет немного превышать стоимость дозвукового дальнемагистрального Ту-214, который в настоящее время выпускает Казанский авиазавод, передает «Народные новости».