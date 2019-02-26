Россия не поверила в импичмент Петра Порошенко

Россия не поверила в импичмент Петра Порошенко

Заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о намерении запустить процедуру импичмента президента Украины Петра Порошенко в Совете Федерации расценили как часть предвыборной кампании.

Она заявила, что инициативу поддержали четыре фракции. Поводом для импичмента стало расследование, которое выявило причастность Порошенко к махинациям с закупками для армии.

Член Совфеда Сергей Цеков признался «ПолитЭксперту», что процедура импичмента слишком сложная и заявление Тимошенко является частью предвыборной программы. По соцопросам, она находится на втором месте среди других претендентов на пост президента Украины. В России полагают, что заявление сделано с целью повысить свой рейтинг.

Ранее кандидат Владимир Зеленский заявил, что лишит неприкосновенности депутатов и президента в случае избрания на пост главы государства.

Новости по теме
Теги:
События: политика
Организации: Совет Федерации
Следующая новость По «делу Арашуковых» выявили кустарные врезки в трубопроводы

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО