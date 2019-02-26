Россия не поверила в импичмент Петра Порошенко
Заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о намерении запустить процедуру импичмента президента Украины Петра Порошенко в Совете Федерации расценили как часть предвыборной кампании.
Она заявила, что инициативу поддержали четыре фракции. Поводом для импичмента стало расследование, которое выявило причастность Порошенко к махинациям с закупками для армии.
Член Совфеда Сергей Цеков признался «ПолитЭксперту», что процедура импичмента слишком сложная и заявление Тимошенко является частью предвыборной программы. По соцопросам, она находится на втором месте среди других претендентов на пост президента Украины. В России полагают, что заявление сделано с целью повысить свой рейтинг.
Ранее кандидат Владимир Зеленский заявил, что лишит неприкосновенности депутатов и президента в случае избрания на пост главы государства.
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