Россия потеряла в Баренцевом море ракету с ядерной установкой
Американский телеканал CNBC со ссылкой на данные разведслужб США сообщил, что Россия в 2017 году потеряла ракету с ядерной установкой в Баренцевом море.
Отмечается, что в поиске ракеты будут задействованы три российских судна. Одно из них оснащено оборудованием для работы с радиоактивными веществами.
В Совете Федерации не подтвердили данную информацию, передает «Санкт-Петербург».
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