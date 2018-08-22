Россия потеряла в Баренцевом море ракету с ядерной установкой

Американский телеканал CNBC со ссылкой на данные разведслужб США сообщил, что Россия в 2017 году потеряла ракету с ядерной установкой в Баренцевом море.

Отмечается, что в поиске ракеты будут задействованы три российских судна. Одно из них оснащено оборудованием для работы с радиоактивными веществами.

В Совете Федерации не подтвердили данную информацию, передает «Санкт-Петербург».