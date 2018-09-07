Россия построит в Узбекистане новую атомную электростанцию

В республике Узбекистан появится новая атомная станция, построенная на деньги России.

Подписание Узбекистаном и Россией соглашения о строительстве АЭС упрочит позиции Москвы в Центральной Азии.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович отметил, что единственный минус заявленного проекта – не понятно, когда и на каких условиях Ташкент эти деньги вернет.

По его мнению, предстоят долгие просчеты по поводу будущего тарифа, в который предстоит заложить возврат кредита и процентов. А также долгие переговоры по стоимости проекта и срокам его реализации.

Станислав Митрахович подчеркнул, что после смены президента Узбекистана, отношения Москвы и Ташкента существенно потеплели. Россия стала покупать узбекский газ, направляя его в Кыргызстан, отмечает «Экономика сегодня».