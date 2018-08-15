Россия построит в Каспийском море новую военно-морскую базу
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия собирается построить в городе Каспийске Республики Дагестан полноценную военно-морскую базу.
Современная военно-морская база будет оснащена системами инженерного, навигационно-гидрографического, а также материально-технического обеспечения, а также с функциями организации ремонта и сервисного обслуживания кораблей и судов Каспийской флотилии, сообщает «Федерал Пресс».
Оцените Instagram «Русской Планеты»! Будем рады Вашим комментариям. Призы — еженедельно!
Следующая новость США допустили случайное начало ядерной войны на Земле
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии