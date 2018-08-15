Россия построит в Каспийском море новую военно-морскую базу

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия собирается построить в городе Каспийске Республики Дагестан полноценную военно-морскую базу.

Современная военно-морская база будет оснащена системами инженерного, навигационно-гидрографического, а также материально-технического обеспечения, а также с функциями организации ремонта и сервисного обслуживания кораблей и судов Каспийской флотилии, сообщает «Федерал Пресс».

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