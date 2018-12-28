Россия построила «стену» на границе Крыма с Украиной

Россия построила «стену» на границе Крыма с Украиной

ФСБ возвела заграждение на границе Крыма и Украины на севере полуострова. Ее строительство связывают с возможным прорывом украинских диверсантов.

Охранный комплекс, проект которого разрабатывался с 2015 года, уже введен в эксплуатацию. Длина сооружения составляет 60 километров.

Оно состоит из двух комплексов. Первый содержит вибрационные датчики, второй – радиолучевые с камерами ночного видения и возможностью видеотрансляции.

В крымском пограничном управлении ФСБ пояснили РИА Новости, что заграждение необходимо на случай угрозы прорыва диверсионно-разведывательных групп. Сооружение позволит также пресечь контрабанду оружия, алкоголя, топлива и наркотиков.

Сейчас аналогичные системы охраны границы работают на севере и Дальнем Востоке, а также в местах с наиболее острой обстановкой. Ранее сообщалось, что заграждение высотой более 2 метров построят к лету 2018 года.

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