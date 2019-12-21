Россия опять попала в список нарушителей свободы веры

Госдепартамент США вновь включил Россию в список стран, где нарушается право на свободу вероисповедания.

В заявлении ведомства говорится, что Коморские острова, Россия и Узбекистан помещены в Special Watch List (SWL, специальный список наблюдения), куда входят страны, где допускаются серьезные нарушения религиозной свободы. В этот список добавлены также Куба, Никарагуа, Нигерия и Судан.

В особом списке стран, вызывающим наибольшее беспокойство госдепа в связи с ограничением свободы вероисповедания, остаются Мьянма, Китай, Эритрея, Иран, КНДР, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан.

В прошлом году Госдепартамент также причислял Россию к странам, нарушающим, по мнению Вашингтона, свободу вероисповедания. Как пишет ТАСС, в июне ведомство распространило ежегодный доклад о свободе религии в мире.

Часть отчета, посвященная России, была выдержана в традиционно критическом ключе, в частности, в документе утверждалось, что власти РФ якобы притесняют религиозные меньшинства в стране.

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