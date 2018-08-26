Россия пообещала поддержку Южной Осетии в борьбе за безопасность
Президент России Владимир Путин признался в готовности оказывать дальнейшую помощь Южной Осетии, в том числе в вопросе обеспечения безопасности.
Приветствие российского лидера зачитал посол РФ в Южной Осетии Марат Кулахметов, передает РИА Новости.
«Намерены и далее оказывать содействие в решении стоящих перед Южной Осетией задач, в том числе в сфере обеспечения национальной безопасности», - говорится в сообщении.
24 августа Владимир Путин встретился с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым. Бибилов вручил Путину и премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву высшую награду республики — орден «Уацамонга» - за выдающиеся заслуги в отражении агрессии Грузии против Южной Осетии.
Следующая новость У отравленного «Новичком» в Эймсбери заподозрили менингит
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии