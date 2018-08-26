Россия пообещала поддержку Южной Осетии в борьбе за безопасность

Президент России Владимир Путин признался в готовности оказывать дальнейшую помощь Южной Осетии, в том числе в вопросе обеспечения безопасности.

Приветствие российского лидера зачитал посол РФ в Южной Осетии Марат Кулахметов, передает РИА Новости.

«Намерены и далее оказывать содействие в решении стоящих перед Южной Осетией задач, в том числе в сфере обеспечения национальной безопасности», - говорится в сообщении.

24 августа Владимир Путин встретился с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым. Бибилов вручил Путину и премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву высшую награду республики — орден «Уацамонга» - за выдающиеся заслуги в отражении агрессии Грузии против Южной Осетии.