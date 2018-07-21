Россия поможет Катару в подготовке к ЧМ-2022
Москва выразила готовность помочь Катару в подготовке к Чемпионату мира по футболу, который состоится в 2022 году.
Об этом ТАСС сообщил посол России Нурмахмад Холов. Он рассказал, что в течение последнего года были налажены контакты между Комитетом по подготовке ЧМ-2022 и российским футбольным союзом, а также министерством спорта. Также Катар взял на вооружение опыт России по обеспечению безопасности массовых мероприятий.
«Думаю, что в перспективе работа усилится и будет более точечной, более конкретной по всем этим направлениям, включая участие некоторых наших организаций в части строительства и оборудования стадионов», - заявил Холов.
Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля.
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