Россия поможет Боливии тушить лесные пожары

На следующей неделе российский самолет Ил-76 прибудет в Боливию для помощи в борьбе с лесными пожарами, сообщил президент южноамериканской республики Эво Моралес.

«Из России нам сообщили, что через 4–5 дней прибудет самолет российского производства Ил-76 вместимостью 50 тыс. л. Мы его не арендуем, нам его предоставляют, мы будем оплачивать только эксплуатационные расходы»,— приводит слова главы страны «Коммерсант».

По данным издания, количество пожаров в регионе Амазонки превысило 78 тысяч. Изначально президент Моралес отказывался от международной помощи, но когда ситуация вышла из под контроля, он поменял свою позицию.

Тем временем, в России продолжают гореть леса на площади 37 313 гектаров. До сих пор режим ЧС из-за пожаров действует в двух регионах: на всей территории Красноярского края и в одном районе Якутии.