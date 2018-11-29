Россия получила пальму первенства в Европе по ВИЧ

Россия получила пальму первенства в Европе по ВИЧ

Россия признана лидером в Европе по темпам распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). В 2017 году в стране зарегистрировали 104 тыс. новых больных с ВИЧ, в то время как в целом по Европе выявлено 160 тыс. случаев.

Врачи диагностировали 71,1 случай на 100 тыс. граждан. Кроме России, ВИЧ набирает темпы на Украине и в Беларуси. Такие данные приводятся в докладе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На Украине регистрировались 37 случаев на 100 тыс. населения, в Беларуси – 26,1, в Молдове – 20,6. В Центральной Европе этот показатель составил 3,2 случая, пишет РБК.

Как отмечается в докладе, вирус передавался преимущественно при гетеросексульном контакте и употреблении наркотиков через шприц. Эксперты заявляют, что необходимо принять срочные меры для организации непрерывного лечения больных ВИЧ.

По данным Федерального центра СПИД при Роспотребнадзоре на 2017 год с ВИЧ-инфекцией официально зарегистрированы порядка 1 млн человек. Лишь 40% из этого числа получают регулярную терапию.

Новости по теме
Теги:
События: здоровье
Следующая новость Минобрнауки уберет из учебников закон Геккеля о хвосте у человека

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО