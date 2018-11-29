Россия получила пальму первенства в Европе по ВИЧ

Россия признана лидером в Европе по темпам распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). В 2017 году в стране зарегистрировали 104 тыс. новых больных с ВИЧ, в то время как в целом по Европе выявлено 160 тыс. случаев.

Врачи диагностировали 71,1 случай на 100 тыс. граждан. Кроме России, ВИЧ набирает темпы на Украине и в Беларуси. Такие данные приводятся в докладе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На Украине регистрировались 37 случаев на 100 тыс. населения, в Беларуси – 26,1, в Молдове – 20,6. В Центральной Европе этот показатель составил 3,2 случая, пишет РБК.

Как отмечается в докладе, вирус передавался преимущественно при гетеросексульном контакте и употреблении наркотиков через шприц. Эксперты заявляют, что необходимо принять срочные меры для организации непрерывного лечения больных ВИЧ.

По данным Федерального центра СПИД при Роспотребнадзоре на 2017 год с ВИЧ-инфекцией официально зарегистрированы порядка 1 млн человек. Лишь 40% из этого числа получают регулярную терапию.