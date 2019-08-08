Россия перейдет на расчет тарифов за тепло и воду по эталону

Кабмин согласовал план перехода на расчет тарифов за водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение по принципу эталонных затрат. Регионы полностью перейдут на новую схему до 2023 года.

Закон о тарифах разработали ФАС и Минэкономразвития. По плану, будут сравниваться операционные расходы и технико-экономические показатели организаций с одинаковой деятельностью в сопоставимых условиях. Это и называется методом эталонных затрат.

Заместитель исполнительного директора Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Александр Эпштейн выразил обеспокоенность подготовкой закона в сжатые сроки. По его мнению, будут приниматься недоработанные документы, пишут «Ведомости». Эталонные затраты, считает Эпштейн, не лучший вариант для водоканалов, так как технологии зависят от условий деятельности.

Сейчас тарифы регулируются 20 федеральными законами и сотней подзаконных актов. Летом 2018 года президент России Владимир Путин поручил изменить регулирование тарифов для установления «единых правил игры».