Россия отмечает День памяти музыканта Виктора Цоя
Во всех странах бывшего СССР проходят десятки мемориальных мероприятий в память о дне смерти музыканта Виктора Цоя.
Лидер группы «Кино» погиб в автокатастрофе15 августа 1990 года в 12 часов 28 минут. ДТП произошло на 35 километре трассы «Слока — Талси» под Тукумсом в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги.
Согласно данным милицейского протокола музыкант не употреблял алкоголь в течение последних 48 часов до смерти. Анализ клеток мозга свидетельствует о том, что он уснул за рулем, вероятно, от переутомления.
Виктор Цой похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга, отмечает «НСН».
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