Россия отмечает День памяти музыканта Виктора Цоя

Во всех странах бывшего СССР проходят десятки мемориальных мероприятий в память о дне смерти музыканта Виктора Цоя.

Лидер группы «Кино» погиб в автокатастрофе15 августа 1990 года в 12 часов 28 минут. ДТП произошло на 35 километре трассы «Слока — Талси» под Тукумсом в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги.

Согласно данным милицейского протокола музыкант не употреблял алкоголь в течение последних 48 часов до смерти. Анализ клеток мозга свидетельствует о том, что он уснул за рулем, вероятно, от переутомления.

Виктор Цой похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга, отмечает «НСН».

Оцените Instagram «Русской Планеты»! Будем рады Вашим комментариям. Призы — еженедельно!

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Кремль ответил матери осужденного за подготовку теракта Олега Сенцова

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО