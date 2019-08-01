Россия откроет чемпионат мира-2020 матчем со Швейцарией

Сборная России по хоккею сыграет против команды Швейцарии в стартовом матче на чемпионате мира 2020 года. Встреча состоится 8 мая на гостевой для россиян площадке.

Как сообщается на сайте турнира, также в первый день соревнований пройдут встречи Канада – Германия, Швеция – Чехия и Финляндия – США.

Сборная России на групповом этапе встретится также с командами Норвегии (10 мая), США (11 мая), Италии (13 мая), Казахстана (15 мая), Финляндии (16 мая) и Латвии (19 мая).

Чемпионат мира-2020 пройдет в швейцарских городах Цюрих и Лозанна. Четвертьфинальные матчи пройдут 21 мая, полуфинальные — 23 мая.

Турнир завершится 24 мая.

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