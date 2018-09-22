Россия отказалась участвовать в лунном проекте «на вторых ролях»

Россия не готова участвовать в американском проекте по созданию окололунной обитаемой станции «на вторых ролях», заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на конференции в Королеве.

«Россия не может себе позволить участвовать в этом проекте в текущем виде на вторых ролях. Мы создаем свою транспортную систему», - сказал он.

Проект лунной орбитальной платформы-шлюза Lunar Orbital Platform - Gateway входит в программу NASA и предназначен для изучения Луны и дальнего космоса, а в дальнейшем для использования в качестве станции для пересадки космонавтов при полетах на Марс.

Он предполагает строительство многомодульной станции, которая будет вращаться вокруг Луны. Во время экспедиции станция сможет принимать до четырех человек, пишет «Интерфакс».

Соглашение о совместной работе над проектом было подписано между Россией и США в 2017 году. Согласно документу, Россия взяла на себя обязательства по созданию шлюзового модуля.

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