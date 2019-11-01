Россия опасается загрязнения Черного моря из-за сбросов Украины

Из-за украинских сбросов пресной воды из Днепра в Каркинитский залив Черного моря в водоеме образуется сероводород, оказывающий негативное воздействие на аквакультуру. Об этом сказал замдиректора Морского гидрофизического института РАН Антон Георга-Копулос.

По его словам, сброс воды осуществляется на регулярной основе. Из-за разницы в температурах речная вода оседает на дно, создавая слой сероводорода, опасного для любого живого организма, пишет «ПолитЭксперт».

«Этот залив, я думаю, будет потерян с точки зрения тех видов, которые там есть: им придется либо мигрировать, либо исчезнуть», – уверен Георга-Копулос.

В 2014 году Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступающую по Северо-Крымскому каналу. Излишки воды, ранее шедшей в Крым, сбрасывают в Черное море. Вода по Северо-Крымскому каналу обеспечивала 90% потребностей полуострова.