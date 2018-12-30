Россия окружит себя «Панцирями», «Витязями» и «Триумфом»
В 2019 году в Воздушно-космические силы РФ впервые поступит новейший зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь».
Помимо этого, планируется поставка около 10 комплектов зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» и зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф».
Отмечается, что в 2018 году комплексы С-400 и «Панцирь-С» уже были поставлены в подразделения противовоздушной обороны, дислоцированные в Крыму, Хабаровском крае, Ленинградской и Калининградской областях, а также в Арктическом регионе.
По итогам боевой подготовки зенитных ракетных войск (ЗРВ) в 2018 году с подразделениями и частями ЗРВ проведено более 200 учений различного уровня, из них 20 - с боевой стрельбой, передает ТАСС.
Следующая новость В Бурятии разбился вертолет с четырьмя людьми
Загрузка...
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии