Россия окружит себя «Панцирями», «Витязями» и «Триумфом»

В 2019 году в Воздушно-космические силы РФ впервые поступит новейший зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь».

Помимо этого, планируется поставка около 10 комплектов зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» и зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф».

Отмечается, что в 2018 году комплексы С-400 и «Панцирь-С» уже были поставлены в подразделения противовоздушной обороны, дислоцированные в Крыму, Хабаровском крае, Ленинградской и Калининградской областях, а также в Арктическом регионе.

По итогам боевой подготовки зенитных ракетных войск (ЗРВ) в 2018 году с подразделениями и частями ЗРВ проведено более 200 учений различного уровня, из них 20 - с боевой стрельбой, передает ТАСС.