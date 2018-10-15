Россия одобрила проект соглашения о создании аналога МАК

Правительство РФ поддержало проект соглашения, предусматривающий создание международного бюро по расследованию авиационных катастроф в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Членами объединения являются Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.

В настоящее время расследованием авиакатастроф на территории 11 бывших союзных республик СССР занимается МАК. Международное экономическое объединение ЕАЭС было создано 1 января 2015 года. Его целью является создание условий для развития стран в интересах повышения уровня жизни населения.

«Подписанным распоряжением проект соглашения одобрен правительством Российской Федерации», — говорится в сообщении правительства.

В документе уточняется, что функциями бюро станет обеспечение независимого расследования авиационных происшествий в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации (ИКАО), взаимодействие стран между собой, разработка соответствующих процедур и правил.

В ближайшее время Минтранс проведет переговоры с другими участниками ЕАЭС, сообщает Агентство экономической информации «Прайм». В случае достижения договоренности проект соглашения будет подписан правительством РФ.

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