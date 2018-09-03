Россия обвинила Киев в убийстве главы ДНР Александра Захарченко

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что к гибели главы ДНР Александра Захарченко имеют отношение украинские спецслужбы.

В качестве доказательства Алексей Пушков привел слова депутата Рады Игоря Мосийчука - он призвал власти страны взять на себя ответственность за случившееся.

Также сенатор добавил, что то убийство Александра Захарченко было выгодно только Киеву.

По его словам, можно считать это официальным заявлением киевских властей, передает «Народные новости».