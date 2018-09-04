Россия нацелилась на добычу драгоценных камней в Конго
Военный договор, заключенный Российской Федерацией и Демократической Республикой Конго (ДРК) в конце 2017 года, дал старт активной совместной деятельности двух стран в Африке.
После подписания военного соглашения Конго были предоставлены горнодобывающие концессии от российских компаний, занимающихся добычей драгоценных камней.
Также Россия готовит почву для свободной торговли с Марокко, а в ЮАР и Египте запланированы масштабные проекты по строительству атомных электростанций.
В ряд стран континента уже осуществляются поставки зерна, а сотрудничество в горнодобывающей отрасли и образовании привлекает студентов со всех стран Африки, сообщает «Экономика сегодня».
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