Россия нашла достойную замену пистолету Макарова

В России успешно завершились испытания пистолетного комплекса под патрон 9×21 для Минобороны, который станет полноценной заменой пистолета Макарова.

Серийное производство новейшего российского пистолета начнется уже в этом году.

Рассматриваются три разные производственные площадки — «Вятские поляны», «Калашников» и ЦНИИточмаш.

Новый пистолет подвергался воздействию климатических и механических факторов. Также исследовались баллистические характеристики. Он устойчиво работал в широком диапазоне температур от плюс 50 до минус 70 градусов по Цельсию, сообщает РИА «Новости».