Россия нашла достойную замену пистолету Макарова
В России успешно завершились испытания пистолетного комплекса под патрон 9×21 для Минобороны, который станет полноценной заменой пистолета Макарова.
Серийное производство новейшего российского пистолета начнется уже в этом году.
Рассматриваются три разные производственные площадки — «Вятские поляны», «Калашников» и ЦНИИточмаш.
Новый пистолет подвергался воздействию климатических и механических факторов. Также исследовались баллистические характеристики. Он устойчиво работал в широком диапазоне температур от плюс 50 до минус 70 градусов по Цельсию, сообщает РИА «Новости».
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