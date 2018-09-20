Россия направит около 2,7 трлн рублей на поддержку семей с детьми
Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге на пленарном заседании II Евразийского женского форума заявил, что общий объем средств, которые будут отпущены для мер поддержки семей с детьми на шесть ближайших лет составит 2,7 трлн рублей.
Он подчеркнул, что женщина в России должна получить помощь в дистанционном образовании, умении вести бизнес и добровольческие проекты, а также иметь особую поддержку на рынке труда.
В работе Второго Евразийского женского форума участвуют более двух тысяч делегатов из 120 стран мира, передает «Федерал Пресс».
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