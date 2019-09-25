Россия начнет доставлять грузы в глухомань посредством дронов
В России в 2022 году появятся специализированные грузовые дроны-тяжеловозы для доставки грузов в труднодоступные и отдаленные уголки страны.
Отечественный грузовой беспилотный летательный аппарат «ЭРА-300» сможет перевозить груз в 80 килограммов и летать со скоростью до 180 километров в час на расстояние свыше 270 километров.
Отмечается, что дрон способен заменить легкие вертолеты, например, в нефтегазовой сфере, где на них приходится порядка 60% рынка вертолетных доставок грузов, а также использоваться в почтовых перевозках, сообщает РИА «Новости».
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