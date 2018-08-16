Россия начнет добывать нефть в самых труднодоступных местах
Министерство природных ресурсов и экологии разработало поправки в Закон «О недрах», стимулирующие добычу трудноизвлекаемой нефти.
Предлагается закрепить отдельный вид пользования недрами — создание научно-технологических полигонов, предполагающих возможность осуществления научной, научно-технической и инновационной деятельности и разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи нефти.
При этом налогообложение таких объектов производится по ставке 0%, без уплаты разовых и регулярных платежей за пользование недрами на время проведения работ, сообщает «Парламентская газета».
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