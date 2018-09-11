Россия начала самые масштабные в истории военные маневры
Самые масштабные в истории современной России военные маневры «Восток-2018» начались на Дальнем Востоке, которые пройдут с 11 по 17 сентября.
В них задействуют почти 300 тысяч военных, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тысяч бронемашин и 80 кораблей.
В маневрах примут участие подразделения из Китая и Монголии численностью 3,5 тысячи человек, передает «URA».
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