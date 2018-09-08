Россия начала разработку ракетного экраноплана
Россия приступила к разработке экраноплана с ракетным вооружением на борту. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на «Гидроавиасалоне-2018».
«В настоящее время Минобороны России в рамках ГПВ-2027 ведет разработку экраноплана. Отличительной особенностью летательного аппарата станет наличие ракетного вооружения», - заявил министр.
Разработка будет использована для охраны Северного морского пути и патрулирования Черного и каспийского морей, передает РИА Новости. Эксперты отмечают, что экраноплан станет эффективным оружием, невидимым для радаров врагов.
Ранее стало известно о разработке в России конвертоплана - летательного аппарата, объединяющего в себе свойства вертолета и самолета.
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