Россия начала поставки ракетных зенитных комплексов С-300 в Сирию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о начале поставок ракетных зенитных комплексов «С-300» в Сирию. Передача ЗКР началась сразу после инцидента со сбитым Ил-20, в результате которого погибли 15 российских военных.

«С-300 уже начали поступать в Сирию», - сказал Лавров на заседании Генассамблеи ООН.

Россия передала ЗКР в качестве ответных мер. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху при телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что поставка С-300 увеличит напряженность в САР, пишет «Коммерсантъ».

Самолет-разведчик Ил-20 был сбит 17 сентября сирийскими системами ПВО. Минобороны РФ обвинило в случившемся Израиль. По их мнению, израильские F-16 поставили под удар российский самолет. В результате крушения Ил-20 погибли 15 военных.

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