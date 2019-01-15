Россия может укротить японские амбиции по Курилам газом

Россия может укротить японские амбиции по Курилам газом

Поставки трубного российского газа могут укротить претензии Японии на Курильские острова. Такую точку зрения высказал историк и публицист Станислав Хатунцев.

По его мнению, «ключ» к переговорам лежит в поставках трубного газа в Японию. Россия может предложить строительство газопровода в Японию и продажу ей больших объемов топлива.

«В принципе, это крайне выгодно для Японии, поскольку газа она покупает очень много, и это сжиженный газ, который на Дальнем Востоке крайне дорог. Трубный же газ будет в любом случае гораздо дешевле», - сказал он в разговоре с «ПолитЭкспертом».

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретятся 22 января для обсуждения условий заключения мирного договора между странами. Ни одна из сторон не уступает в своей позиции относительно принадлежности Курильских островов.

Генеральный секретарь японского кабмина Ёсихидэ Суга 15 января заявил, что Япония не изменила своих требований о передаче Южных Курил.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров во время первого раунда переговоров по Курилам сказал, что Россия исключает претензии на Курильские острова, так как они отошли РФ по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними не подлежит сомнению.

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