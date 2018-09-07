Россия из-за боевиков может начать бомбить армию США в Сирии

Россия дважды за неделю предупредила США о готовности нанести удары по сирийским районам, где находятся американские военные - российские власти считают, что на сирийской территории под защитой США находятся боевики.

В США возможная угроза американской армии вызвала беспокойство. Американцы предостерегли Москву от «вызова военному присутствию США».

Американские представители также предупредили Россию об ответных действиях в случае угрозы безопасности военных на базе США Эт-Танф в провинции Хомс, передает «НСН» со ссылкой на «Газета.ru».