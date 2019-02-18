Россия задолжала Китаю ракеты вместо поврежденных штормом

Судно с российскими ракетами, изготовленными для Китая, попало в шторм. Все ракеты получили повреждения, их пришлось уничтожить, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Судно с комплектующими для зенитно-ракетных комплексов С-400 вышло из Усть-Луши в Ленинградской области. В проливе Ла-Манш корабль попал в шторм. Из-за сильного ветра и качки удерживающие оборудование крепления не выдержали, ракеты оказались сильно повреждены.

Теперь России предстоит сделать новые зенитные ракеты для комплексов С-400, уточняет РБК. Когда они будут поставлены Китаю, не уточняется.

Соглашение о поставке в Китай ракет С-400 было подписано в 2014 году. Сумма контракта – 3 млрд долларов. Первые комплексы С-400 были переданы в 2018 году. Ракеты систем С-400 предназначены для поражения аэродинамических и баллистических целей.