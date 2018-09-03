Россия и Китай создают военно-политический альянс

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер оценил грядущие учения «Восток-2018», в которых объединены армии России и Китая.

По его мнению, сложившиеся геополитические условия вынуждают Россию и Китай создавать военно-политический альянс.

Владимир Брутер отметил, что столь масштабное военное сотрудничество является явным сигналом всему миру об активном сотрудничестве Москвы и Пекина. В пользу конструктивных отношений России и Китая говорят также планы провести совместный четвертый Восточный экономический форум, передает «URA».