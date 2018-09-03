Россия и Китай создают военно-политический альянс
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер оценил грядущие учения «Восток-2018», в которых объединены армии России и Китая.
По его мнению, сложившиеся геополитические условия вынуждают Россию и Китай создавать военно-политический альянс.
Владимир Брутер отметил, что столь масштабное военное сотрудничество является явным сигналом всему миру об активном сотрудничестве Москвы и Пекина. В пользу конструктивных отношений России и Китая говорят также планы провести совместный четвертый Восточный экономический форум, передает «URA».
Следующая новость Дмитрий Медведев ликвидировал филиалы РАНХиГС на Урале
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии