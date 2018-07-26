Россия и Китай открывают границы для туристов

Российские туристы в скором времени смогут без получения визы посещать Китай.

Соответствующее соглашение панируется подписать в ближайшее время, рассказал замглавы Федерального агентства по туризму РФ Николай Королев.

По его словам, документ позволит существенно увеличить потоки туристов в обоих направлениях.

В Россию до конца года иностранные туристы могут беспрепятственно въезжать по FAN ID. Их в обязательном порядке выдавали всем болельщикам чемпионата мира по футболу-2018, сообщает «Национальная служба новостей».