Россия и Китай объявили старт совместного конкурса инноваций

Научный парк МГУ и Китайская ассоциация по международному обмену объявили о проведении первого Китайско-российского конкурса инноваций и предпринимательства. Церемония его запуска состоялась в Пекине.

Организаторы планируют привлечь российские технологические компании и 3 провинции КНР. По мнению заместителя гендиректора Научного парка МГУ Василия Петреченко, «технологический рынок Китая имеет большой потенциал и предоставляет стартапам интересные возможности». Россия, в свою очередь, располагает большим числом инженерных и научных школ мирового уровня, отметил он.

Конкурс обеспечит условия для создания новых китайско-российских совместных предприятий, привлечения инвестиций и обмена знаниями и опытом профессионалов из разных областей. В первом китайско-российском конкурсе инноваций и предпринимательства могут участвовать проекты из таких областей, как интеллектуальное производство, биомедицина и биотехнологии, новая энергетика и материалы, устойчивое развитие и охрана окружающей среды.

Подать заявку на участие в нем можно до 27 января. На первом этапе будут отобраны 200 проектов. После заочной экспертизы из них к полуфиналу допустят лишь 40 стартапов. Мероприятие состоится в мае в Москве. По его итогам разработчиков 24 проектов пригласят в августе 2019 года в Китай, где пройдет серия встреч участников конкурса с предпринимателями и китайскими инвесторами.

В сентябре 2018 года в Пекине состоялась первая Всемирная конференция по научной грамотности. В ней приняли участие более 1000 делегатов из 38 стран.