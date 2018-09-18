Россия ждет реакции Израиля после гибели своих офицеров в Сирии

Министерство обороны РФ заявило, что действия России после крушения Ил-20 в Сирии будут зависеть от реакции израильской стороны.

Российский самолет Ил-20, сбитый накануне сирийскими ПВО по вине Израиля, был найден в акватории Средиземного моря. По последней информации, погибло 15 российских военнослужащих.

Официальный представитель Министерства Обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что израильская авиация специально создала опасную для надводных и воздушных судов ситуацию, и, прикрываясь российским самолетом, «подставила» его под огонь сирийского комплекса ПВО.

В посольстве Израиля в Москве отказались комментировать заявление министерства о причастности страны к крушению Ил-20, передает «Народные новости».