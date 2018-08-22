Россия избавится от доллара США в расчетах с мировыми партнерами
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия перейдет в расчетах с партнерами на национальные валюты – это и станет ответом на новые санкции США.
Он отметил, что так можно будет снять введенные ограничения США на экономику России.
Ранее министр сообщил, что Москва разработала ответные меры на запрет США на экспорт продукции двойного назначения. В частности, недоступная электроника будет ввозиться из стран Юго-Восточной Азии, передает «Народные новости».
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