Россия использует новые технологии для борьбы с браконьерами
Руководители отделов охраны и государственные инспекторы восьми заповедников и национальных парков Дальнего Востока собрались на семинар в «Земле леопарда», посвящённый применению системы SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool).
Специалисты особо охраняемых природных территорий, уже использующие эту систему, поделились опытом с коллегами. Они отметили, что одним из нововведений системы стала возможность использования не только специальных трекеров, но и смартфонов с приложениями в системе ГЛОНАСС.
Географическая информационная система была создана для контроля и анализа антибраконьерских рейдов. Она позволяет обирать, хранить, передавать и оценивать данные, полученные во время проведения антибраконьерских мероприятий, передает Regnum.
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