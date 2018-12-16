Россия использует новые технологии для борьбы с браконьерами

Руководители отделов охраны и государственные инспекторы восьми заповедников и национальных парков Дальнего Востока собрались на семинар в «Земле леопарда», посвящённый применению системы SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool).

Специалисты особо охраняемых природных территорий, уже использующие эту систему, поделились опытом с коллегами. Они отметили, что одним из нововведений системы стала возможность использования не только специальных трекеров, но и смартфонов с приложениями в системе ГЛОНАСС.

Географическая информационная система была создана для контроля и анализа антибраконьерских рейдов. Она позволяет обирать, хранить, передавать и оценивать данные, полученные во время проведения антибраконьерских мероприятий, передает Regnum.