Россия хочет торгового соглашения с Британией

После Brexit Москва хотела бы заключить торговое соглашение с Лондоном. При этом развод с Брюсселем грозит российскому экспорту издержками.

Торговый представитель России в Соединенном Королевстве Борис Абрамов рассказал, что после того, как страна выйдет из Евросоюза, Россия все равно будет продолжать торговать с Великобританией. Хотя бы на условиях ВТО. Но и от нового торгового соглашения в РФ не откажутся, передают «Известия».

Сейчас между РФ и ЕС нет подобного соглашения. Поэтому Москва и Лондон торгуют на условиях ВТО. А это подразумевает под собой регулирование с помощью тарифных методов, отказ от ограничений и разрешение споров через консультации.

При этом, после Brexit фунт стерлинга может ослабиться. А это повлечет за собой рост цен на импортные товары. Это затронет и российский экспорт. Главным образом это касается неэнергетического сектора.

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил ранее, что 31 октября страна выйдет из состава Евросоюза, даже если соглашение с Брюсселем не будет подписано. Невозможность прийти к компромиссу с ЕС по сделке о разводе и стало причиной ухода с поста Терезы Мэй.