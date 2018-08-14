Россия грозит потопить пиратов Украины в Азовском и Черном морях
Российский военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что Россия должна предупредить Киев и международные организации о совей готовности применить силу против украинских пиратов в Азовском и Черном морях.
Он добавил, что Россия должна ответить на эти действия Украины развертыванием на постоянной основе в Азовском и Черном море боевых судов Черноморского флота и Погранслужбы ФСБ.
По мнению Игоря Коротченко, России не следует направлять претензии Киеву, поскольку, как показывает практика, это бесполезно. Вместо этого Москва может оповестить международные морские организации, передает «Экономика сегодня».
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