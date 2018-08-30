Россия готовится к военным учениям в Средиземном море

Россия проведет военные учения с 1 по 8 сентября в акватории Средиземного моря.

В учениях будут задействованы 25 кораблей и 30 самолетов. Среди авиации задействуют Ту-160, Ту-142МК, Ил-38 и Су-33.

Министерство обороны России уже официально подтвердило эту информацию, передает «Народные новости» со ссылкой на ТАСС.