Россия готовится к военным учениям в Средиземном море
Россия проведет военные учения с 1 по 8 сентября в акватории Средиземного моря.
В учениях будут задействованы 25 кораблей и 30 самолетов. Среди авиации задействуют Ту-160, Ту-142МК, Ил-38 и Су-33.
Министерство обороны России уже официально подтвердило эту информацию, передает «Народные новости» со ссылкой на ТАСС.
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