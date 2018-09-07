Россия готовит плацдарм для запуска тяжелой ракеты «Ангара»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на космодроме «Восточный» началось строительство второго стартового комплекса под тяжелую ракету «Ангара».

На строительство выделено почти 39 миллиардов рублей. Запуск ракеты планируется на 2021 год.

Ранее «Ангару» уже испытывали дважды - июле и декабре 2014 года с космодрома «Плесецк», сообщает «ТВЦ».

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