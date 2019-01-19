Россия готовит новую систему противоракетной обороны

Американский телеканал CNBC сообщил, что Россия успешно испытала новую систему противоракетной и противоспутниковой обороны «Нудоль».

Как утверждает телеканал, ракета была запущена с мобильной пусковой установки и за 17 минут пролетела около 3 тысяч км, успешно достигнув заданной цели. Конкретное место проведения испытания не уточняется.

Отмечается, что российская ракета «Нудоль» способна выводить из строя коммуникационные и навигационные спутники, расположенные на низкой околоземной орбите, передает ТАСС.