Россия готовит новую систему противоракетной обороны
Американский телеканал CNBC сообщил, что Россия успешно испытала новую систему противоракетной и противоспутниковой обороны «Нудоль».
Как утверждает телеканал, ракета была запущена с мобильной пусковой установки и за 17 минут пролетела около 3 тысяч км, успешно достигнув заданной цели. Конкретное место проведения испытания не уточняется.
Отмечается, что российская ракета «Нудоль» способна выводить из строя коммуникационные и навигационные спутники, расположенные на низкой околоземной орбите, передает ТАСС.
Следующая новость США стоит опасаться вовсе не ядерного оружия России
Загрузка...
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии