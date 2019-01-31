Россия дорого расплатится за высылку грузин в 2006 году

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить Грузии 10 млн евро в качестве компенсации за массовую высылку грузин в 2006 году. Шестнадцать судей проголосовали «за» принятие решения, еще один – «против».

Деньги планируют распределить между пострадавшими. Для этого в стране будет создан эффективный механизм под контролем комитета министров Совета Европы.

Полный перечень лиц, которые могут считаться пострадавшими, был внесен на рассмотрение суда. При этом из 4634 человек ЕСПЧ признал потерпевшими только 1500, уточняет РБК.

Грузия подала иск в 2007 году. Слушания по делу начались в июле 2012 года. В иске говорилось, что Россия массово депортировала грузин после задержания в стране за шпионаж нескольких россиян. ЕСПЧ признал нарушения положений конвенции по правам человека в 2014 году, однако сумму компенсации установил только сейчас.