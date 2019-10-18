РФ добыла новые аргументы ради расширения границ на шельфе

Россия получила новые доказательства принадлежности шельфа Северного Ледовитого океана. Ранее претензии страны на богатый углеводородами участок отклонили из-за недостатка геологической информации.

О получении исчерпывающих данных рассказал вице-премьер Юрий Борисов. Минобороны, в частности, провело батиметрические и гравиметрические исследования, передает РИА Новости. Борисов уверен, что этих данных хватит для обоснования российской заявки по Арктике на комиссии ООН.

Напомним, Россия в 2015 году подала в комиссию прошение об увеличении площади российского шельфа. Прошло 11 заседаний, но заявку так и не приняли, требуя дополнительных аргументов. Россия планировала присоединить хребет Ломоносова, котловину Подводников, поднятие Менделеева и другие участки. По прогнозам, запасы углеводорода на территории составляют 4,9 млрд тонн. Кроме России, на площадь претендуют Дания, Канада, Норвегия и США. В 2014 году России выделили участок на шельфе Охотского моря в 52 тыс. кв км.

