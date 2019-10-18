РФ добыла новые аргументы ради расширения границ на шельфе

РФ добыла новые аргументы ради расширения границ на шельфе

pixabay.com

Россия получила новые доказательства принадлежности шельфа Северного Ледовитого океана. Ранее претензии страны на богатый углеводородами участок отклонили из-за недостатка геологической информации.

О получении исчерпывающих данных рассказал вице-премьер Юрий Борисов. Минобороны, в частности, провело батиметрические и гравиметрические исследования, передает РИА Новости. Борисов уверен, что этих данных хватит для обоснования российской заявки по Арктике на комиссии ООН.

Напомним, Россия в 2015 году подала в комиссию прошение об увеличении площади российского шельфа. Прошло 11 заседаний, но заявку так и не приняли, требуя дополнительных аргументов. Россия планировала присоединить хребет Ломоносова, котловину Подводников, поднятие Менделеева и другие участки. По прогнозам, запасы углеводорода на территории составляют 4,9 млрд тонн. Кроме России, на площадь претендуют Дания, Канада, Норвегия и США. В 2014 году России выделили участок на шельфе Охотского моря в 52 тыс. кв км.

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