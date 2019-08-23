Россия дала зеленый свет арахису с американской земли
Россельхознадзор снимает ограничения на ввоз арахиса из США, которые были введены четыре года назад.
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 26 августа 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на ввоз арахиса (код ТН ВЭД ЕАЭС 1202) происхождением США при условии соблюдения требований к качеству и безопасности зерна и продуктов его переработки и карантинных фитосанитарных требований», — сообщили в ведомстве.
Поставки арахиса с американской земли были запрещены 1 мая 2015 года. Это было мотивировано нарушениями со стороны поставщика.
Ранее ведомство запретило ввоз в Россию ряда фруктов и ягод из Китая из-за неоднократных случаев выявления зараженной продукции.
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