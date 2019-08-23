Россия дала зеленый свет арахису с американской земли

Россельхознадзор снимает ограничения на ввоз арахиса из США, которые были введены четыре года назад.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 26 августа 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на ввоз арахиса (код ТН ВЭД ЕАЭС 1202) происхождением США при условии соблюдения требований к качеству и безопасности зерна и продуктов его переработки и карантинных фитосанитарных требований», — сообщили в ведомстве.

Поставки арахиса с американской земли были запрещены 1 мая 2015 года. Это было мотивировано нарушениями со стороны поставщика.

Ранее ведомство запретило ввоз в Россию ряда фруктов и ягод из Китая из-за неоднократных случаев выявления зараженной продукции.