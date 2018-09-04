Россия дала сигнал США не вмешиваться в процесс выборов
Прокуратура предупредила американскую корпорацию Google, что вмешиваться в российские выборы недопустимо.
Отмечается, что Роскомнадзор сообщил о возможных нарушениях законодательства со стороны Google.
Прокуратурой Центрального округа столицы внесено предупреждение о недопустимости нарушений законодательства о выборах, передает «Народные новости».
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