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Россия через 5 лет завоюет рынок АЭС толерантным топливом

Россия через 5 лет завоюет рынок АЭС толерантным топливом

Топливная компания «ТВЭЛ» (входит в «Росатом») начала испытания опытных образцов так называемого толерантного ядерного топлива. На устойчивое к авариям топливо через пять-шесть лет перейдут все АЭС мира, прогнозируют эксперты.

Первая фаза испытаний будет завершена в 2019 году. На втором этапе топливо испытают в энергетическом реакторе одной из российских АЭС.

Поводом к созданию нового ядерного топлива стала авария на АЭС «Фукусима-1» в Японии в 2011 году. Как рассказал ФБА «Экономика сегодня» президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов, при создании топлива ученым необходимо уйти от циркония и оксида урана. При этом сплавы, заменяющие цирконий, делают топливо менее экономным, а уход от оксида урана создает плохую теплопроводность.

Анпилогов отметил, что несмотря на двухлетнее отставание от конкурентов российское толерантное топливо сможет обогнать другие страны. Эксперт прогнозирует, что через пять-шесть лет все АЭС будут использовать новое ядерное топливо.

Ранее сообщалось, что «ТВЭЛ» представит толерантное топливо до конца 2019 года.

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Теги:
Места: Россия
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