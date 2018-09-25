Россия будет участвовать в поиске «темной материи» Вселенной
Структуры российского концерна «Росатом» будут участвовать в масштабном международном эксперименте по поиску стерильных нейтрино (частиц, из которых, возможно, образуется темная материя).
Отмечается, что производственное объединение «Электрохимический завод» уже передало партию наработанного на собственных мощностях стабильного изотопа хром-50. Заказчиком выступает Институт ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Эксперимент будут ставить на базе подземной лаборатории галлий-германиевого нейтринного телескопа в Баксанской нейтринной обсерватории.
В рамках проекта сотрудничают 26 специалистов из научных организаций России, США, Японии, Канады и Германии, сообщает «URA».
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