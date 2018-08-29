Россия будет стремиться попасть в Топ-10 стран по уровню образования

Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна войти в десятку стран лидеров по качеству образования в течение следующих шести лет.

Кроме этого, к 2024 году необходимо создать единое пространство для непрерывного образования и развития всех жителей страны.

Дмитрий Медведев поздравил с приближающимся началом нового учебного года всех российских учеников и их учителей, передает «Экономика сегодня».