Россия будет стремиться попасть в Топ-10 стран по уровню образования
Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна войти в десятку стран лидеров по качеству образования в течение следующих шести лет.
Кроме этого, к 2024 году необходимо создать единое пространство для непрерывного образования и развития всех жителей страны.
Дмитрий Медведев поздравил с приближающимся началом нового учебного года всех российских учеников и их учителей, передает «Экономика сегодня».
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