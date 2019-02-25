Россия безвозмездно вооружила Таджикистан на 603 миллиона

Россия безвозмездно передала Таджикистану партию оружия на сумму 9 млн долларов (603 млн рублей). Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

Среди переданной продукции - радиолокационные станции для обнаружения и сопровождения воздушных объектов. Поставки осуществляются согласно договоренности между президентами РФ и Республики Таджикистан, уточняет «Интерфакс».

Предпринятые шаги направлены на модернизацию Вооруженных сил и повышение боеспособности союзника России в Центрально-Азиатском регионе. Как пояснили в Минобороны, вооружение «будет способствовать защите воздушного пространства Таджикистана от любых проявлений террористической опасности».

В конце января МВД предупредило о наплыве мигрантов из Таджикистана. Ведомство заявило о массовой переброске боевиков из Пакистана в Республику для подготовки «масштабных провокаций».